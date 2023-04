Ramer sur les rivières d’Europe Société des régates Rennaises, 30 avril 2023, Rennes.

Ramer sur les rivières d’Europe 1 – 30 mai Société des régates Rennaises

La SRR, la plus ancienne société sportive de Rennes, a été fondée en 1867, pour « encourager et développer le goût des exercices et des courses nautiques », organiser des « régates publiques » et entretenir des rapports avec d’autres sociétés ainsi qu’avec les autorités locales. Elle s’inscrit au départ dans la meilleure tradition française du canotage, révélateur de l’envie croissante de « mener sa barque » sur les cours d’eaux, avec ses périssoires, ses canots à voile et bientôt ses yoles qui participent sur le bassin de la Prévalaye, devant une foule de spectateurs, aux Régates à l’aviron, bientôt nationales et même internationales, qui sont régulièrement organisées (parfois deux fois par an). La Société des Régates Rennaises qui rejoint dès 1882 l’Union des Sociétés d’Aviron de France contribue à animer d’autres plans d’eau d’Ille et Vilaine en participant à des fêtes nautiques ou en organisant des régates à l’extérieur.

Dans le cadre de la fête de l’Europe, la Société des Régates Rennaises expose des photos retraçant ses déplacements chez nos voisins européens. C’est l’occasion de promouvoir l’aviron mais aussi la Ville de Rennes lors d’échanges conviviaux. L’objectif est de rendre cette exposition intemporelle et itinérante. L’exposition a été conçue pour tout public

Société des régates Rennaises 35 F Rue Jean-Marie Huchet, 35000 Rennes Rennes 35042 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.artsteps.com/view/6064cf602c145c634d28fc70/?currentUser

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-01T00:00:00+02:00 – 2023-05-01T23:59:00+02:00

2023-05-30T00:00:00+02:00 – 2023-05-30T23:59:00+02:00

Aviron Rennes

Société des régates Rennaises