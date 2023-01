Cycle de Conférences : les femmes et leur image au XVIIIe siècle Société des Amis de Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Cycle de Conférences : les femmes et leur image au XVIIIe siècle
Samedi 18 mars, 16h15
Société des Amis de Versailles, Versailles

Membres 10 €, non-membres 12 €, gratuit pour les Jeunes Amis / les Jeunes Ambassadeurs / les étudiants et les Pass culture

Si la femme, au XVIIIe siècle, est encore cantonnée, la plupart du temps, au rôle de modèle pour les artistes, le choix du modèle ne repose plus exclusivement sur des critères de beauté. Société des Amis de Versailles Château de Versailles – Aile des Ministres Nord – 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France CONFERENCE 1 : FEMMES MODELES : LA GRACE, LA SENSUALITE ET L’ESPRIT

Par Serge Legat, conférencier des musées nationaux, professeur à l’école d’architecture de Paris-Val-de-Seine, professeur à l’Institut d’Études Supérieures de l’Art

La femme devient un acteur culturel à part entière, comme en témoignent les portraits des gloires de la scène, telles Marie-Madeleine Guimard ou Sophie Arnould.

