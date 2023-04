Transition énergétique, risques et opportunités – Renaissance industrielle Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Transition énergétique, risques et opportunités – Renaissance industrielle Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, 16 mai 2023, Paris. Transition énergétique, risques et opportunités – Renaissance industrielle Mardi 16 mai, 08h30 Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale Sur inscription Face à l’aggravation de la crise climatique et aux nouvelles instabilités géopolitiques, devant les difficultés que rencontre notre pays du fait de l’augmentation fulgurante du coût de l’énergie, l’accélération de la transition énergétique apparaît chaque jour plus cruciale pour rendre notre économie compatible avec les enjeux du XXIe siècle. Celle-ci passe notamment par une transition bas carbone massive des usages, l’amélioration de l’efficacité énergétique et une plus grande sobriété. Pour répondre à ces objectifs, de nombreuses solutions existent déjà, applicables à tous les secteurs de l’économie. Il faut désormais réussir leur déploiement à grande échelle. Par son ampleur et son coût, il s’agit d’un vrai défi industriel qui doit s’appuyer sur des filières dédiées, des compétences et des financements adéquats. Des scenarios de transition énergétique aux nouveaux modèles de financement, ce cycle de 5 rencontres vous propose de faire connaissance avec celles et ceux, experts et industriels, qui mettent en œuvre une véritable révolution industrielle. « Au milieu de toute crise se trouve une grande opportunité. » et le secteur de l’industrie n’est pas une exception, mais dans le dualisme de cette période, il existe aussi des risques alors…Comment traverser la crise et créer de nouvelles opportunités? De nouveaux schémas industriels-écosystèmes sont-ils envisageables? Intervenants : – Hoang Bui, Coordonnateur des stratégies nationales « hydrogène décarboné » et « décarbonation de l’industrie », secrétariat général pour l’investissement – Isabelle Patrier, Directrice France chez TOTAL Energies Animation par : Aurélien Gohier, Directeur de la communication chez OPEO Cycle en partenariat avec Leonard du Groupe VINCI, Energy Observer Foundation et OPEO Conseil Pour connaitre la suite du programme, suivez- nous sur industrienationale.fr Pour en savoir plus: Négatif en carbone – « Carbon négative » : L’étape suivante est de devenir « carbon négative » : éliminer plus de carbone que ce qui est émis, à l’aide de Technologies d’Elimination du Carbone (TEN). Afforestation (planter des arbres là où il n’y en avait pas), reforestation (replanter des arbres), séquestration du carbone dans le sol, stockage du carbone… Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale 4 Place Saint-Germain des Prés 75006 Paris Paris 75006 Quartier de Saint-Germain-des-Prés Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-transition-energetique-risques-et-opportunites-renaissance-industrielle-465784071697 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

