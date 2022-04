Société d’émulation du Jura Arbois Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Jura

Société d’émulation du Jura Arbois, 23 avril 2022, Arbois. Société d’émulation du Jura Mairie d’Arbois 10 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois

2022-04-23 – 2022-04-23 Mairie d’Arbois 10 Rue de l’Hôtel de Ville

Arbois Jura La séance sera divisé en deux parties :

– La première partie : Gérard Vandais Évolution du territoire en 1764 à travers les relations conflictuelles entre les villes d’Arbois et Salins pour la réhabilitation du chemin Vinetier aussi désigné la voye d’Arbois

– La seconde partie : Justine Sève : présentation du guide du musée Sarret de Grozon et visite du musée (visite payante : 3,50 euros. Il conviendra d’envoyer le règlement de l’entrée par chèque au trésorier à l’adresse de la SEJ.) Accueil La séance sera divisé en deux parties :

– La première partie : Gérard Vandais Évolution du territoire en 1764 à travers les relations conflictuelles entre les villes d’Arbois et Salins pour la réhabilitation du chemin Vinetier aussi désigné la voye d’Arbois

– La seconde partie : Justine Sève : présentation du guide du musée Sarret de Grozon et visite du musée (visite payante : 3,50 euros. Il conviendra d’envoyer le règlement de l’entrée par chèque au trésorier à l’adresse de la SEJ.) Mairie d’Arbois 10 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Arbois, Jura Autres Lieu Arbois Adresse Mairie d'Arbois 10 Rue de l'Hôtel de Ville Ville Arbois lieuville Mairie d'Arbois 10 Rue de l'Hôtel de Ville Arbois Departement Jura

Arbois Arbois Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arbois/

Société d’émulation du Jura Arbois 2022-04-23 was last modified: by Société d’émulation du Jura Arbois Arbois 23 avril 2022 Arbois Jura

Arbois Jura