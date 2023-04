VISITE DE LA SOCIETE DE L’UNION DE VARRAINS (49400) Société de l’Union Varrains Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

VISITE DE LA SOCIETE DE L’UNION DE VARRAINS (49400) Société de l’Union, 16 septembre 2023, Varrains. VISITE DE LA SOCIETE DE L’UNION DE VARRAINS (49400) Samedi 16 septembre, 10h30 Société de l’Union Pour tout renseignement, envoyer un mail à l’adresse suivante : union.varrains@gmail.com Histoire de la Société de l’Union depuis sa création jusqu’à nos jours, symbole de ce patrimoine ligérien que sont les sociétés et le jeu de boule de fort. Démonstration de jeu à la suite de la visite (visite guidée à 10h30) Société de l’Union Rue de la Poterne 49400 VARRAINS Varrains 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire Histoire de la Société de l’Union depuis sa création jusqu’à nos jours, symbole de ce patrimoine ligérien que sont les sociétés et le jeu de boule de fort. Démonstration de jeu à la suite de la visite. Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

