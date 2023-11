20 ans de Patrimoine Culturel Immatériel en France. Le patrimoine vivant au cœur de nos territoires Société de Géographie Paris Catégorie d’Évènement: Paris 20 ans de Patrimoine Culturel Immatériel en France. Le patrimoine vivant au cœur de nos territoires Société de Géographie Paris, 24 novembre 2023, Paris. 20 ans de Patrimoine Culturel Immatériel en France. Le patrimoine vivant au cœur de nos territoires Vendredi 24 novembre, 08h30 Société de Géographie À l’occasion du 20ᵉ anniversaire de la Convention adoptée par l’Unesco en 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, l’Association France PCI, qui réunit les éléments français inscrits par l’Unesco sur l’une des listes de sauvegarde du PCI de l’humanité, organise un colloque intitulé « 20 ans de Patrimoine Culturel Immatériel en France. Le patrimoine vivant au cœur de nos territoires ».

Proposant des débats et des ateliers, cet événement entend mieux faire connaître les stratégies de valorisation du patrimoine vivant développées par les collectivités ou les associations locales. Il s'agit de mettre en lumière les bonnes pratiques, d'encourager le partage d'expériences et de favoriser une meilleure communication pour une meilleure connaissance du PCI.

Société de Géographie
184 boulevard Saint-Germain, 75 006 Paris

