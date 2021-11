Société de Borda : conférences Montaut, 20 novembre 2021, Montaut.

Société de Borda : conférences Montaut

2021-11-20 – 2021-11-20

Montaut Landes Montaut

La Société de Borda, société savante de Dax, propose régulièrement des conférences sur les sujets qui seront publiés dans son bulletin trimestriel. Ce samedi : – Francis Lafargue présentera le “Couvent des Jacobins de Saint-Sever, La chaire du lecteur du réfectoire” – Gonzague Espinosa-Dassonneville, “une descendance napoléonienne : les comtes Léon” – et François Bordes, “histoire des arènes de Montaut” : 1ere partie : projection d’un documentaire de l’INA sur l’inauguration des arènes en 1976 ; 2e partie : Course landaise et politique à Montaut, l’affaire de la Place de la Course.

Francis Lafargue, Couvent des Jacobins de Saint-Sever, La chaire du lecteur du réfectoire.

Gonzague Espinosa-Dassonneville, une descendance napoléonienne : les comtes Léon.

François Bordes, histoire des arènes de Montaut en 2 parties, film de 1976 et Course landaise et politique à Montaut .

+33 5 58 90 85 99

Gilles ARROYO

Montaut

dernière mise à jour : 2021-11-04 par