Société de Borda: Conférence Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Société de Borda: Conférence Dax, 12 février 2022, Dax. Société de Borda: Conférence Salle de l’Atrium 1 cours Foch Dax

2022-02-12 09:30:00 – 2022-02-12 17:00:00 Salle de l’Atrium 1 cours Foch

Dax Landes EUR 0 0 Matin :

Assemblée générale annuelle.

Présentation de l’ouvrage sur Serge Barranx.

Après-midi :

Conférence sur la peste en Aquitaine (XIV-XVIIIe siècles), par Stéphane Barry. Matin : Assemblée générale annuelle. Présentation de l’ouvrage sur Serge Barranx. Après-midi : Conférence sur la peste en Aquitaine (XIV-XVIIIe siècles), par Stéphane Barry. +33 5 58 90 85 99 Matin :

Assemblée générale annuelle.

Présentation de l’ouvrage sur Serge Barranx.

Après-midi :

Conférence sur la peste en Aquitaine (XIV-XVIIIe siècles), par Stéphane Barry. Salle de l’Atrium 1 cours Foch Dax

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Salle de l'Atrium 1 cours Foch Ville Dax lieuville Salle de l'Atrium 1 cours Foch Dax

Dax Dax https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/