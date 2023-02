Sonder l’Univers avec la spectroscopie Par Pietro BERGAMINI Société d’Astronomie de Haute-Marne, 17 mars 2023, Valcourt.

On connait la température et la vitesse des étoiles, on sait analyser la composition des nébuleuses qui peuplent la Voie Lactée ; et pourtant on n’y est jamais allé. On a découvert des centaines d…

Société d’Astronomie de Haute-Marne 6 rue Roger Etienne, 52100 Valcourt Valcourt 52100



2023-03-17T21:30:00+01:00

2023-03-17T21:30:00+01:00

2023-03-18T00:59:59+01:00

