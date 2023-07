À la découverte du patrimoine gersois Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers Auch Catégories d’Évènement: Auch

Gers À la découverte du patrimoine gersois Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers Auch, 16 septembre 2023, Auch. À la découverte du patrimoine gersois 16 et 17 septembre Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers Gratuit. Entrée libre. En compagnie des membres de l’association, qui vous feront partager leur enthousiasme pour l’histoire de l’art, venez visiter ses locaux, apprécier sa bibliothèque spécialisée riche de près de 4000 ouvrages, et découvrir ses activités ainsi que ses publications… Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers 13 place Salluste-du-Bartas, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 05 62 05 39 51 http://www.societearcheologiquedugers.com La S.A.G est installée dans un ancien hôtel particulier, place Salluste-du-Bartas, à Auch. Ce patrimoine a été légué à la ville d’Auch pour servir de bibliothèque et de siège de la Société archéologique du Gers. En se situant sur la place de la cathédrale, à droite, vous trouverez la place Salusté-du-Bartas, où se trouve le numéro 13, abritant la S.A.G. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

