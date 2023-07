Ouverture du siège de la Société académique du Nivernais Société académique du Nivernais Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Ouverture du siège de la Société académique du Nivernais Société académique du Nivernais Nevers, 17 septembre 2023, Nevers. Ouverture du siège de la Société académique du Nivernais Dimanche 17 septembre, 13h30 Société académique du Nivernais Entrée libre La Société académique du Nivernais ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine et vous présente ses activités : travaux sur l’histoire locale, la littérature, l’archéologie (Nièvre, Morvan, ancien Nivernais) par des conférences, des visites et une publication annuelle. Société académique du Nivernais 4 rue Sabatier 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté http://societes-savantes.crl-bourgogne.org/index/fiche/18/societe_academique_du_nivernais.html#:~:text=La%20soci%C3%A9t%C3%A9%20acad%C3%A9mique%20du%20Nivernais%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20fond%C3%A9e,utiles%20%C3%A0%20la%20r%C3%A9gion%20%3B%20les%20productions%20 Travaux sur l’histoire locale, la littérature, l’archéologie (Nièvre, Morvan, Ancien Nivernais) par des conférences, des visites et une publication annuelle. parking public. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

