Troyes Découvrez une Société académique au sein du musée des Beaux-Arts de Troyes Société académique de l’Aube Troyes, 16 septembre 2023, Troyes. Découvrez une Société académique au sein du musée des Beaux-Arts de Troyes 16 et 17 septembre Société académique de l’Aube Gratuit. Entrée libre. Visite libre ponctuée de commentaires sur les lieux et les richesses culturelles, comme par exemple les livres anciens et rares de la bibliothèque ou les vitraux de la Salle des Séances. Société académique de l’Aube 1 rue Chrestien de Troyes, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 06 86 38 43 40 http://www.societeacademiqueaube.fr A l’origine, c’était un pavillon constituant l’aile Est du Musée des Beaux-arts et d’Archéologie. Le Muséum d’Histoire Naturelle a été construit à la fin du XIXe siècle pour agrandir ce musée et servir de siège à la Société académique de l’Aube. Il porte le nom de son donateur : François-Joseph Audiffred. Les locaux de la Société académique se situent à l’Est de cette aile et comportent, notamment, la salle des séances, au rez-de-chaussée et la bibliothèque, au premier étage, qui sont ouvertes à la visite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

