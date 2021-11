Roubaix CROIX ROUGE FRANCAISE A ROUBAIX Nord, Roubaix Social Friday CROIX ROUGE FRANCAISE A ROUBAIX Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Social Friday CROIX ROUGE FRANCAISE A ROUBAIX, 25 novembre 2021, Roubaix. Social Friday

CROIX ROUGE FRANCAISE A ROUBAIX, le jeudi 25 novembre à 13:30

Dites non à la surconsommation et dites oui à l’achat responsable ! Le + de cette journée : un atelier gratuit et participatif de couture pour apprendre à donner une seconde vie aux vêtements Venez. Donnez. Achetez. Portez. Recyclez. Offrez. Et faites du bien à la planète.

Entrée Libre

Vous connaissez le Black Friday ? La Croix-Rouge fait encore mieux, le Social Friday : une journée dédiée à l’achat solidaire, au don, et à la seconde-main. CROIX ROUGE FRANCAISE A ROUBAIX 56 RUE DES 7 PONTS ROUBAIX Roubaix Nord Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T13:30:00 2021-11-25T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu CROIX ROUGE FRANCAISE A ROUBAIX Adresse 56 RUE DES 7 PONTS ROUBAIX Ville Roubaix lieuville CROIX ROUGE FRANCAISE A ROUBAIX Roubaix