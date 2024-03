Social Dance + Please l’usine Istres, samedi 13 avril 2024.

Social Dance + Please ♫♫♫ Samedi 13 avril, 21h00 l’usine 8 / 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T21:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-13T21:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:59:00+02:00

SOCIAL DANCE est né à Marseille de l’imaginaire de 3 meilleurs amis. Faustine, Thomas et Ange vivent et composent leur musique ensemble.

Forts de leur amitié harmonieuse et de leurs premières compositions, la triplette phocéenne fonde les bases de sa pop décomplexée et absurde. On peut déjà déceler dans leur style l’influence cruciale des transes de Talking Heads, des syncopes électroniques de LCD Soundsystem et l’esprit des Rita Mitsouko.

SOCIAL DANCE attise l’orage sans états d’âme. Par ses mélodies entêtantes et ses rythmiques effrénées, le groupe crée une communion musicale agitée, une véritable euphorie électrisante et libératrice. SOCIAL DANCE cède au ballet de ses émotions et transforme sa sensibilité en force comme un coup de tonnerre.

PLEASE

Porté par une voix puissante et des compositions maîtrisées, Please redessine les contours du rock d’une manière résolument pop à mi chemin entre Daryl Hall & John Oates et Tame Impala. Déjà remarqué en festival grâce à leur énergie contagieuse et un style tout droit sorti de Phantom Of The Paradise, le trio s’est vite imposé dans la scène parisienne avec un premier EP ambitieux qui fleure l’amour à vingt ans et l’espoir qui résiste.

Après avoir enflammé deux Boules Noires et un Badaboum à guichet fermé sur leur premier EP, Please sera sur la route entre février et avril 2024 pour défendre un second EP à paraître en mars, ponctué par une Maroquinerie le 17 avril.

RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook : https://www.facebook.com/socialdanceband

Instagram : https://www.instagram.com/socialdanceband/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCc4AF1RYhry4-P68OpdbfQA

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

l’usine Ancienne route de Fos – R.N 569, 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.scenesetcines.fr/spectacles/social-dance-please/ »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/socialdanceband »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 800, « description »: « FRn—-nAvec sa pop mutante et du00e9bridu00e9e, SOCIAL DANCE attise lu2019orage sans u00e9tats du2019u00e2me. Par ses mu00e9lodies entu00eatantes et ses rythmes fru00e9nu00e9tiques, le groupe cru00e9e une communion agitu00e9e, une vu00e9ritable euphorie u00e9lectrisante et libu00e9ratrice. Le groupe cu00e8de au ballet de ses u00e9motions et transforme sa sensibilitu00e9 en force, en un coup de tonnerre.nnhttps://ffm.bio/socialdancenn », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « SOCIAL DANCE », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.ggpht.com/WKbTPcG5CJJuWktpqzgBYM8sstfy80WkztBP1a7MvfIJctKCO0I2HxBXjAyWD0HcuUXUh6P3gcc=s800-c-k-c0x00ffffff-no-nd-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCc4AF1RYhry4-P68OpdbfQA », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 800}, « link »: « https://www.youtube.com/channel/UCc4AF1RYhry4-P68OpdbfQA »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]