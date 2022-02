SOCIAL DANCE / DIRTYCUTE / ISAYA / FRED SKITTY La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont), 25 février 2022, Châteaurenard.

SOCIAL DANCE / DIRTYCUTE / ISAYA / FRED SKITTY

La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont), le vendredi 25 février à 20:45

20h45 – SOCIAL DANCE : Avec sa pop mutante et débridée, SOCIAL DANCE attise l’orage sans états d’âme. Par ses mélodies entêtantes et ses rythmes frénétiques, le groupe crée une communion agitée, une véritable euphorie électrisante et libératrice. Le groupe cède au ballet de ses émotions et transforme sa sensibilité en force, en un coup de tonnerre. Le groupe phocéen sort son nouveau single en Février 2022 ! 21h45 – DIRTYCUTE : Comme leur nom indique, Les DirtyCute jouent sur les contrastes et les ambivalences, tout en gardant une étonnante homogénéité stylistique et sonore : le coté « dirty » ou plutôt « organique » qui découle directement de leur passé de musiciens de jazz confirmés se mêle allègrement aux mélodies pop très « cute » et aux productions soignées, car depuis des années ils portent également la casquette de compositeur/producteur dans des multiples projets. Ces trois musiciens, dotés d’une forte expérience musicale sur la scène nationale et internationale, se retrouvent dans une quête artistique commune, sans concessions et leur collaboration était inévitable. 22h45 – ISAYA : En dégainant de puissantes voix dorées et une électro teintée de blues américain, les jumelles d’ISAYA se lancent à la conquête d’un far west imaginaire et futuriste. Soutenu dans sa grisante cavalcade par un musicien hyperactif de la scène marseillaise, le duo d’amazones traverse les paysages d’une folk-music chamanique ou d’une country dopée aux rythmes digitaux. Un road-trip qui finit par creuser le sillon pop d’un exaltant voyage intérieur. Sinueux, tribal et ensorcelant. Au-delà des tambours aux échos amérindiens ou des orfèvreries électroniques, ISAYA mène la danse avec ses fascinantes facéties vocales. Car les voix des deux soeurs sont ainsi faites : elles se lovent, se complètent, s’entrelacent et se tissent pour ne faire plus qu’une. Leur électro-folk peut alors cheminer sous toutes les formes : bluegrass mystique, pop ludique ou soul atmosphérique, Caroline et Jessica savent plonger leurs mélodies entêtantes et leurs harmonies vibrantes dans le grand bain des black-musics. 00h00 – FRED SKITTY : Fred Skitty est une auteure/compositrice/interprète française originaire du Gard. Fred comme le prénom, Skitty comme le Pokémon, comme elle aime le préciser. À mi chemin entre la chanson pop et l’électronique dance music, c’est en tant que DJ qu’elle fait ses premières scènes. Très vite, à force de passer la musique des autres, il lui vient l’envie de faire la sienne. Séduite par la liberté de création qu’offre la musique électronique, elle commence à sortir ses premières maquettes en 2013. Née dans les années 90, enfant des années 2000, Fred Skitty est comme beaucoup d’artistes actuels: nostalgique d’une époque qu’elle n’a pas connue. Grande fan de la musique des années 80, elle aime s’en inspirer tout en vivant à son époque.

gratuit sur réservation

La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) 13160 Chateaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône



