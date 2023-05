Mon Meilleur Copain (800ème) LA MALS, 18 mai 2024, SOCHAUX.

Mon Meilleur Copain (800ème) LA MALS. Un spectacle à la date du 2024-05-18 à 20:30 (2024-05-18 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Artzala Production (R-2022-011753) En accord avec Monsieur Théâtre présente : ce spectacle. MON MEILLEUR COPAIN (800ème)Être fidèle en amitié est une qualité. Trop, un défaut ! Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. Bernard, marié et infidèle, demande à Philippe de couvrir ses incartades. Début d’un engrenage infernal pour le pauvre Philippe dont le meilleur copain a l’amitié plutôt abusive ! Cette version de « Mon meilleur copain » a été créée à la Comédie Caumartin en juin 2017 puis s’est prolongée au Grand Point Virgule en janvier 2018, au Théâtre Michel en mai 2018, à la Comédie Caumartin en octobre 2018, au Théâtre Daunou en septembre 2019 et au Palais des Glaces en octobre 2020 Le Saviez-vous ? Récompensé à deux reprises pour le Molière du meilleur auteur francophone en 2010 et 2015, Eric Assous a reçu le prix de l’Académie française pour l’ensemble de son oeuvre en 2014. Ses pièces sont représentées dans plus de 25 pays. Réservation PMR : 03.81.94.16.62 Mon Meilleur Copain Mon Meilleur Copain

Votre billet est ici

LA MALS SOCHAUX 4, rue de l’Hotel de ville Doubs

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici