Un spectacle à la date du 2024-04-06 à 20:30. Tarif : 30.2 à 30.2 euros. Artzala Production (R-2022-011753) En accord avec Monsieur Théâtre présente : ce spectacle. SI C'ETAIT A REFAIRE avec Valérie BEGUE et Laurent PETITGUILLAUMEUne comédie à 100 à l'heure ! Dans la clinique du docteur Jouvence (Laurent Petitguillaume), les femmes célèbres ou anonymes se bousculent pour se faire refaire le nez, les seins, la bouche ou les hanches… L'arrivée d'une nouvelle secrétaire (Valérie Begue) et la jalousie de Mme Jouvence (Elisabeth Fremondiere) ne vont rien arranger au monde de la chirurgie esthétique, sans compter la fidélité de Madame Carnot (Geneviève Gil), qui est loin d'avoir sa langue dans la poche… Auteur : Laurent Ruquier Artistes : Valérie Begue, Laurent Petitguillaume, Geneviève Gil, Claire Conty, Elisabeth Fremondiere, Anne-victoire Olivier Metteur en scène : Anthony Marty Réservation PMR : 03.81.94.16.62 LA MALS SOCHAUX 4, rue de l'Hotel de ville Doubs

