Il est tard. Un homme âgé revient d’une soirée où il a reçu un prix littéraire. Il rentre dans sa chambre d’hôtel, blanche, moderne, impersonnelle, froide comme la mort : celle de sa femme, disparue deux ans plus tôt. Ils ont passé 50 ans ensemble. Toute une vie ou presque. Depuis qu’elle est partie, il ne sait plus comment continuer… Il déroule alors le récit de son grand amour, de ses joies et de ses peines. Il organise ses souvenirs, range une dernière fois sa chambre, au sens propre comme au sens figuré. Il est décidé : cette nuit sera sa dernière…Et pourtant, la chronique d’une mort annoncée est loin d’être pathétique et larmoyante. C’est un requiem certes poignant mais aussi plein d’humour et de distance, écrit sur mesure par Pascal Rambert pour son complice Jacques Weber. Acteur décidément immense, il interprète avec force et émotion ce colosse fragile qui parle au portrait de sa femme. Et Rambert confirme qu’il est l’un des plus grands auteurs contemporains, pour qui la parole peut à la fois construire, exorciser et consoler.Jacques Weber est de ceux qu’on ne présente plus. On s’abandonne au bonheur de retrouver un monstre sacré de la scène en se laissant porter par sa voix au timbre inimitable. Les InrocksOn sort assez remué de cette pièce qui parle d’amour et de désespoir, avec encore au creux de l’oreille ou de l’estomac la toute dernière réplique : « et puis je t’ai aimé, ce n’est déjà pas si mal ». L’HumanitéTexte, mise en scène : Pascal Rambert / Collaboration artistique : Pauline Roussille Création lumières : Yves Godin / Costumes : Anaïs Romand / Espace : Pascal Rambert et Aliénor Durand Avec : Jacques Weber / Répétiteur : José-Antonio Pereira Production : Centre International de Créations Théâtrales – Théâtre des Bouffes du Nord Jacques Weber Jacques Weber

