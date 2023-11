20 000 Lieues Sous Les Mers LA MALS, 5 mars 2024, SOCHAUX.

20 000 Lieues Sous Les Mers LA MALS. Un spectacle à la date du 2024-03-05 à 20:00 (2024-03-05 au ). Tarif : 28.0 à 28.0 euros.

Ma Scène Nationale (1-1045320 / 1-1045582 / 1-1045600 / 1-105 8283 / 2-1045322 / 3-1045323) présente ce spectacle Avec Christian Hecq & Valérie Lesort DURÉE 1H20 Cette pièce pour acteurs et marionnettes a ravi prix et publics dès sa création en 2015. Il faut dire que l’aventure est d’envergure : comment adapter au plateau le célèbre roman de Jules Verne qui a fait rêver tant de lecteurs, enfants et adultes, depuis sa parution en 1869 ? Et comment mettre en scène l’inquiétant et fabuleux voyage de ses personnages, les trois naufragés capturés par le capitaine Nemo, mystérieux inventeur qui parcourt le fond des mers à bord du Nautilus, étrange sous-marin qui tient de la science-fiction tant il est en avance sur les technologies de son temps ? Accueillis, il y a deux ans, avec Le Voyage de Gulliver, Valérie Lesort et Christian Hecq, tous deux metteurs en scène, auteurs et comédiens ont relevé avec brio ce défi. Drôles, poétiques, enchaînant surprises et rebondissements, les tableaux défilent tout en préservant l’atmosphère nocturne et fantastique du roman. Magie des machines, créatures marines stupéfiantes, il plane sur ce spectacle un certain goût d’enfance qui tient de la jubilation. Une surprenante pièce plaisir qui marque déjà l’histoire de la création théâtrale. Toute La Culture Adaptation et mise en scène : Christian Hecq et Valérie Lesort / Scénographie et costumes : Éric Ruf Lumières : Pascal Laajili / Son : Dominique Bataille / Création des marionnettes : Carole Allemand et Valérie Lesort Assistanat à la scénographie : Delphine Sainte-Marie / Assistanat aux costumes : Siegrid Petit-Imbert Avec : Éric Verdin (le Capitaine Nemo), Pauline Tricot (Flippos, second du Capitaine Nemo), Laurent Natrella (Conseil, serviteur du Professeur Aronnax), Rodolphe Poulain (Ned Land, maître harponneur), Eric Prat (Professeur Aronnax), Mikael Fau (Sauvage) / Voix off : Cécile Brune / Production : Compagnie Point Fixe 20 000 Lieues Sous Les Mers

Votre billet est ici

LA MALS SOCHAUX 4, rue de l’Hotel de ville Doubs

28.0

EUR28.0.

