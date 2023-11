Lovetrain 2020 De Emanuel Gat Dance LA MALS, 15 décembre 2023, SOCHAUX.

Lovetrain 2020 De Emanuel Gat Dance LA MALS. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 20:00 (2023-12-15 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Ma Scène Nationale (L-1-1045320 / 1-1045582 / 1-1045600 / 1-105 8283 / 2-1045322 / 3-1045323) présente ce spectacle DE EMANUEL GAT DANCE DURÉE 1H15 Dans LOVETRAIN2020 tout fait danse sur les tubes du duo culte Tears for Fears, icône eighties de la New Wave britannique d’où est tiré le titre de la pièce. Emanuel Gat convoque, dans cette comédie musicale pour temps incertains, les lendemains qui chantent, et réussit une création enthousiasmante, aussi voluptueuse qu’extravagante. Avec son groove unique, LOVETRAIN2020 est un cocktail énergisant, une course folle qui nous emporte sur un train d’enfer. Jouant sur l’équilibre des forces entre le groupe et l’individu, Emanuel Gat fait surgir une liberté inédite, incarnée par la dynamique de chacun des interprètes, comme autant de motifs amoureux. Les costumes « grand siècle » conçus par Thomas Bradley, ancien danseur de la compagnie, servent cette somptueuse mise en scène par leur volume et leur théâtralité. L’éclairage en clair-obscur, imaginé par le chorégraphe lui-même, accentue encore l’ambiance baroque, glamour et exubérante de cette performance très picturale qui magnifie les corps en mouvement. Une pièce de : Emanuel Gat / Musique : Tears for Fears / Chorégraphie et lumières : Emanuel Gat Création costumes : Thomas Bradley / Réalisation costumes : Thomas Bradley, Wim Muyllaert Créé avec et interprété par : les danseurs de la compagnie / Direction technique : Guillaume Février Son : Frédéric Duru / Habilleuse : Marie-Pierre Calliès / Production : Emanuel Gat Dance Lovetrain 2020 De Emanuel Gat Dance

LA MALS SOCHAUX 4, rue de l’Hotel de ville Doubs

