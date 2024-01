Salon du mariage et de la fête Musée de l’Aventure Peugeot Sochaux, samedi 27 janvier 2024.

Salon du mariage et de la fête Musée de l’Aventure Peugeot Sochaux Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27

fin : 2024-01-28

Le Musée de l’Aventure Peugeot accueillera pour la première fois le Salon du Mariage & de la Fête proposé par Y Organisation.

A quoi s’attendre ?

– Des commerçants qualifiés et prêts à vous accompagner dans l’organisation de votre mariage

– Des défilés de robes de mariées et costumes

– Un lieu exclusif et immersif au milieu des voitures de légende

Notre équipe événementiel sera présente pour échanger avec les futurs mariés souhaitant découvrir les différents espaces du Musée de L’Aventure Peugeot.

Pour une célébration intime en petit comité, ou pour une grande fête avec de nombreux invités, nous nous adaptons à vos souhaits pour que ce moment soit mémorable !

Musée de l’Aventure Peugeot Carrefour de l’Europe

Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté musee@peugeot.com



L’événement Salon du mariage et de la fête Sochaux a été mis à jour le 2024-01-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD