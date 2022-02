Sochan: l’ouverture des méridiens Castels et Bézenac Castels et Bézenac Catégories d’évènement: CASTELS ET BEZENAC

Castels et Bézenac Dordogne Castels et Bézenac EUR 70 Le dimanche 13 mars 2022 de 9h à 17h

L’OUVERTURE DES MERIDIENS

L’être humain est énergie. Par l’expérience du vide et du plein, du yin et du yang, cette énergie crée dans le corps humain 12 rivières à gauche comme à droite, ce qui donne 24 méridiens en nous.

L’ouverture des méridiens est un chi-kung de 12 mouvements exprimés symétriquement à gauche et à droite. Cette technique, pratiquée dans la souplesse et la douceur, étire, ouvre et dynamise les méridiens.

Durant cette journée, au fil de l’exercice, nous essaierons de comprendre et de vivre consciemment ce merveilleux chi-kung.

Chacun apporte son repas.

Lieu : Sòchàn, 780 route du Moulant-Canteranne 24220 Castels.

Coût : 70 euros. 6 personnes maximum sur inscription au 0613917930 Le dimanche 13 mars 2022 de 9h à 17h

