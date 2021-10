Nantes Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique, Nantes Soccus – Compagnie Murmuration Théâtre Francine Vasse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Soccus – Compagnie Murmuration Théâtre Francine Vasse, 22 février 2022, Nantes. 2022-02-22

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : non Normal 10€ – Soutien 15€ – Réduit 5€ Billetterie : billetterie.leslaboratoiresvivants.com Sur la base, on bâtit, on érige, on pose. SOCCUS interroge le socle dans ses fonctions. Un espace intermédiaire aux dimensions et orientations multiples, donnant à voir autre chose que lui-même. Le corps, contraint de redéfinir ses repères spatio-temporels et sensoriels, est sans cesse perturbé dans ses points de vue, du visible à l’invisible, du soutien à l’indépendance. Tout public, pièce avec audiodescription accessible aux personnes déficientes visuelles. Théâtre Francine Vasse adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 https://www.leslaboratoiresvivants.com/contenu/soccus/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre Francine Vasse Adresse 18 Rue Colbert Ville Nantes lieuville Théâtre Francine Vasse Nantes