Soccer Mommy + Guest Petit Bain, 18 septembre 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 18 septembre 2022

de 19h30 à 22h30

payant

Petit Bain présente : Soccer Mommy est le nom de scène de Sophie Allison, une Américaine au début de sa vingtaine. Soccer Mommy Ayant commencé à enregistrer des chansons avec des moyens de fortunes, Allison a rapidement développé un son qu’on associe au rock de chambre. Elle est signée chez la maison de disque Fat Possum. Elle a deux albums à son actif : Clean (2018) et Color Theory (2020). Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

2022-09-18T19:30:00+01:00_2022-09-18T22:30:00+01:00

