“Sobriété numérique” de la prise de conscience à l’action La REcyclerie, 4 février 2023, Paris.

Le samedi 04 février 2023

de 17h00 à 19h00

. payant

Prenez conscience de votre impact environnemental dû au numérique et appropriez-vous les écogestes du numérique.

Qu’est que la sobriété numérique ? La sobriété numérique un changement des usages numériques au global. Comme 78% des français, vous savez peut-être que l’usage des nouvelles technologies a un impact néfaste sur l’environnement.

Quelques chiffres•

Le taux d’équipement en appareil électronique, dans certains pays, est supérieur au nombre d’habitants. C’est le cas de la France où sont en circulation 98 millions de téléphones et 116 millions d’ordinateurs ;

• 92% de la population française est internaute ;

• 1,4 milliards d’e-mails sont envoyés en France chaque année1

• La fréquence d’usages des équipements et d’internet ne cesse de progresser

Et vous ? Savez-vous, à titre individuel, quel est votre impact environnemental du numérique ? Et savez-vous comment agir pour remédier à cet impact ? Si vous connaissiez Walter, vous le sauriez.

Walter est un ours polaire dont la survie est compromise par le réchauffement climatique. Ce dernier étant les conséquences de la vie humaine, il souhaiterait que celle-ci soit plus respectueuse de l’environnement, en particulier concernant l’usage des nouvelles technologies !

Tous ces faits contribuent de près ou de loin à la menace de l’environnement dans lequel vit Walter. C’est pourquoi, il a décidé de prendre son destin en main en coachant les internautes à un usage plus éco-responsables du numérique. À travers un atelier au cours duquel chacun pourra :

– prendre conscience de son impact individuel dû au numérique,

– apprendre à mettre en place un écogeste

– sortir avec un plan d’actions pour réduire son impact sur le long terme.

Alors si vous êtes prêt à prendre le virage du numérique responsable, n’attendez plus, inscrivez-vous à cet atelier de sensibilisation : http://www.eventbrite.fr/…/billets-sobriete-numerique…

Cet événement s’inscrit dans la programmation annuelle de la REcyclerie “La Volonté de Changer”

Contact : programmation@larecyclerie.com

Plus d’infos : https://cutt.ly/w9cnV1N



INFOS PRATIQUES

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos www.larecyclerie.com

C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

⏱Les horaires de la REcyclerie

Lundi – jeudi : 8 :00 – 0 :00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

Contact : https://fb.me/e/2bm095s0r www.eventbrite.fr/e/billets-sobriete-numerique-de-la-prise-conscience-a-laction-461884197067

Walter Walter