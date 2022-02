Sobriété et Energie Par visioconférence Zoom Sucy-en-Brie Catégories d’évènement: Sucy-en-Brie

Energies, matières premières, ressources en eau, biodiversité… tout doit donc disparaître ? « Abondance de biens ne nuit pas »… vraiment ? Faire face à l’hyper productivisme et aux inégalités croissantes qui en découlent, c’est résolument adopter, collectivement et individuellement, une nouvelle valeur citoyenne : la sobriété. Mais que recouvre exactement cette notion ? Quels sont les exemples déjà à l’œuvre ? Comment s’y prendre concrètement au quotidien ? Dans quel cadre, avec quel appui et pour quels résultats ? Toutes ces questions, et bien d’autres, nous les aborderons, à l’occasion d’une conférence-débat gratuite et libre d’accès organisée par Sucy Environnement Transition autour d’une intervention de l’association Négawatt. Visioconférence : [[https://us02web.zoom.us/j/88969761496?pwd=VUgyQk9kK2pZV3lnd0ltVlZtWjFtdz09](https://us02web.zoom.us/j/88969761496?pwd=VUgyQk9kK2pZV3lnd0ltVlZtWjFtdz09)](https://us02web.zoom.us/j/88969761496?pwd=VUgyQk9kK2pZV3lnd0ltVlZtWjFtdz09) Vérifiez les dernières informations depuis l’agenda de notre site Internet : [[https://set94.org/agenda-des-evenements](https://set94.org/agenda-des-evenements)](https://set94.org/agenda-des-evenements)

