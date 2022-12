Sobriété énergétique : on débranche tout ? Caen, 11 janvier 2023, Caen .

Sobriété énergétique : on débranche tout ?

Esplanade Stéphane Hessel Le Dôme Caen

2023-01-11 14:00:00 – 2023-01-11 16:00:00

Le Dôme Esplanade Stéphane Hessel

Caen

Calvados

Limiter le réchauffement climatique nécessite d’atteindre la neutralité carbone, c’est-à-dire l’équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et la capacité de la Terre à les capter et à les stocker, en 2050. Comment atteindre cet objectif repris dans l’Accord de Paris sur le Climat ? Quel rôle pouvons-nous jouer ?

Si les efforts semblaient devoir jusqu’ici devoir essentiellement porter sur la production, en incitant les États et les groupes industriels à développer les énergies renouvelables, le dernier volet du 6ème rapport du GIEC, sortie en avril dernier, pointe pour la première fois le rôle que chacun·e d’entre nous peut jouer dans cette lutte au travers de notre consommation. Alors, comment faire notre part ?

Si atteindre ou s’approcher de la sobriété énergétique relève de l’effort collectif, qu’est-ce que cela représente concrètement de manière individuelle ? Pour mieux le comprendre, il est nécessaire de prendre du recul sur les scénarios de transition énergétique et les actions qui y sont proposées. Ensemble, déconstruisons les idées reçues : gestes possibles ou impossibles, souhaitables ou indésirables ? On fait le constat, ce mercredi 11 janvier 2023, de 14h à 16h.

