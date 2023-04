Sobriété énergétique et inégalités Bibliothèque André Malraux, 25 mai 2023, Paris.

Le jeudi 25 mai 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Sur réservation 01 44 78 80 50 ou sur https://bibliocite.fr/evenements

La bibliothèque André Malraux accueille Bruno Villalba et Nadine Roudil pour débattre des problématiques sociales et politiques associées au concept de sobriété énergétique.

A l’heure de la hausse du prix de l’électricité, doublant à présent la crise environnementale, la question de la sobriété énergétique et des inégalités qui y sont liées n’a jamais été autant d’actualité. Les politiques publiques incitent les ménages à réduire leur consommation et déploient de nouveaux savoir-faire techniques et modèles innovants à l’image de la « ville durable ». Comment ces injonctions sont-elles perçues par les populations, et notamment par les ménages les plus vulnérables ? Comment prendre en compte les inégalités dans les démarches de sobriété ? L’enjeu est aussi de se questionner plus largement sur l’adéquation de cette notion – le renoncement volontaire – à nos sociétés d’abondance contemporaines. Le temps n’est-il pas venu de remettre en question le cadre politique dans lequel nous vivons ? Quels seraient les impacts d’une politique de sobriété sur les concepts phare de nos démocraties, comme la justice sociale et l’égalité ? Où sommes-nous prêts à faire des concessions ?

Nadine Roudil Nadine Roudil est professeure de sociologie à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Val de Seine et rattachée au Centre de Recherche sur l’Habitat composante de l’UMR CNRS 7218 LAVUE. Elle travaille sur la transition énergétique, la place de la sobriété dans la fabrique de la ville et sur les politiques de sobriété énergétiques domestiques en France et en Europe. Elle est membre fondateur et co-rédactrice en cheffe de la revue métropolitiques : https://metropolitiques.eu/

Bruno Villalba est professeur de science politique à AgroParisTech et membre du laboratoire Printemps (CNRS UMR 8085). Il dirige le master « Gouvernance de la transition, écologie et sociétés » (Paris-Saclay/AgroParisTech) et co-dirige la formation Science politique, écologie et stratégie (AgroParisTech). Il est membre des comités de rédaction des revues Développement durable et territoires et La Pensée Ecologique. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont le très récent Politiques de sobriété (Le Pommier, 2023).

Les échanges seront modérés par Jennifer Gallé, journaliste et cheffe de rubrique Environnement + Énergies du média The Conversation.

Un temps de dédicaces vous sera proposé à l’issue de la rencontre.

En présence d’interprètes L.S.F. / français

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

