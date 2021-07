Paris Rue du Général Renault - En face du Square Maurice Gardette Paris Sobre Sordos – Chanson Hybride – Concert en plein air Rue du Général Renault – En face du Square Maurice Gardette Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 21h30 à 22h45

gratuit

Dans le cadre de L'Hyper Festival, Sobre Sordos sera en concert rue du Général Renault, en face du Square Maurice Gardette. Sobre Sordos est un projet de chanson hybride et vidéo. À travers son univers musical éclectique, Sobre Sordos explore les imaginaires d'êtres séjournant quelques pas à côté du monde qui les entoure. Une écriture polyglotte et polymorphe s'ancre dans une identité visuelle et sonore aux textures multiples pour effleurer leurs perceptions, leurs peurs, leurs désirs. Ignacio Plaza Ponce et Giustino De Michele écrivent la musique et les textes de Sobre Sordos, Damien Serban les rejoint pour concevoir l'ossature graphique et plastique du groupe. Sur leur premier double-album (sorti en Novembre 2019), ils s'entourent d'une dizaine d'autres musiciens, tous acteurs des nouvelles scènes Jazz hybride contemporaines, Pop, Folk et Rock, qui apportent leur sensibilité au projet. En live, Giustino et Ignacio chantent entourés de musiciens invités sur l'album, mais aussi d'autres instrumentistes apportant leur couleur au concert. Ils dialoguent avec l'univers visuel de Damien, ses vidéos manipulées sur scène (matières abstraites et figurations déformées) contribuant à l'atmosphère cinématographique de la formation. Ce concert est présenté dans le cadre de L'Hyper Festival de la Ville de Paris. Une manifestation culturelle pluridisciplinaire qui propose de plus de 200 événements sur l'espace public durant l'été.

3 : Rue Saint-Maur (306m) 9 : Saint-Ambroise (318m) 46 – Saint Ambroise ou Chemin Vert

https://www.sobresordos.com https://www.facebook.com/sobresordos

