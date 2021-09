Saint-Denis Case des Bancouliers Saint-Denis Sobatkoz : la langue nénaine Case des Bancouliers Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

Sobatkoz sur le patrimoine de la langue nénaine. Intervenants : Christian JALMA, Noëline FERARD Intervenant musical : Paul Henri LEBEAU Musicien de rue, intervenant fonnker : Galvanisé, Axelité Kiosques du Case des Bancouliers Sobatkoz : la langue nénaine Case des Bancouliers 20 bvld du Mahathma Gandhi Saint-Denis Moufia

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Denis Autres Lieu Case des Bancouliers Adresse 20 bvld du Mahathma Gandhi Ville Saint-Denis lieuville Case des Bancouliers Saint-Denis