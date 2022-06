Sobanova Dance Awards #6 Le Carreau du Temple Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Sobanova Dance Awards #6 Le Carreau du Temple, 10 juin 2022, Paris. Le vendredi 10 juin 2022

de 19h00 à 21h00

. payant Tarif Normal : 20€ Tarif Réduit : 15€

Grande finale publique des Sobanova Dance Awards le 10 juin au Carreau du Temple. Depuis 6 ans, SOBANOVA DANCE AWARDS soutient les espoirs de la nouvelle scène chorégraphique.

Fondée par Sophie Amri et Barbara van Huffel deux passionnées de danse, et portée par des professionnels reconnus Mourad Merzouki en tête, Sobanova s’engage dans l’insertion professionnelle et le plaisir de réunir grand public et public professionnel, à la découverte d’une danse dans tous ses états ! Tous ces jeunes talents sont à retrouver pour la finale publique des SOBANOVA DANCE AWARDS le 10 juin au Carreau du Temple à 19h avec en jeu des Prix et des accompagnements dédiés, en présence du jury. Après délibération, les 8 compagnies sélectionnées pour cette 6e édition sont : Anthony Despras

Juliana Kis BRAINSTORM DANCE CIE

Anatole Hossenlopp CIE HODA

Jasmine Remadna CIE SENTABOU

Armande Sanseverino & Gaël Germain COLLECTIF MASDAME

Laurine Gros

Sophie Courtin

Xuan Le & Elodie Allary CIE XUAN LE Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris Contact : https://asso.sobanova.com/sobanova-dance-awards/ https://www.facebook.com/sobanova https://www.facebook.com/sobanova https://www.helloasso.com/associations/sobanova/evenements/sobanova-dance-awards-6

Sobanova Dance Awards #6

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Carreau du Temple Adresse 2 rue Perrée Ville Paris lieuville Le Carreau du Temple Paris Departement Paris

Le Carreau du Temple Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Sobanova Dance Awards #6 Le Carreau du Temple 2022-06-10 was last modified: by Sobanova Dance Awards #6 Le Carreau du Temple Le Carreau du Temple 10 juin 2022 Le Carreau du Temple Paris Paris

Paris Paris