Sobanova Dance Awards #6 Le Carreau du Temple Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Sobanova Dance Awards #6 Le Carreau du Temple, 10 juin 2022, Paris. Le vendredi 10 juin 2022

de 19h00 à 21h00

. payant 15€ (adhérent Sobanova 2022 ou moins de 20 ans) à 20€ (tarif normal)

Cette année, huit nouvelles compagnies émergentes en danse contemporaine et fusion présenteront leur création devant un jury à nouveau présidé par Mourad Merzouki, Directeur du Centre Chorégraphie National de Créteil. Le tremplin ouvert à tous pour impliquer le public dans l’émergence chorégraphique ! La finale publique aura lieu au Carreau du Temple. Ce changement de lieu inaugure l’entrée au jury de Sandrina Martins, Directrice Générale du Carreau du Temple. Elle rejoint l’équipe du jury composé de Sylvie Roger, Responsable Mécénat et Partenariats de la Caisse des Dépôts, Christine Bastin, Chorégraphe & Directrice artistique de la Fabrique de la Danse, Abou Lagraa, Chorégraphe et co-Directeur artistique de la compagnie La Baraka-La Chapelle Annonay, et Pierre-François Heuclin, Directeur artistique du Festival Vaison Danses et parrain de l’association. Ils auront la chance de présenter leurs créations sur la scène du Carreau du Temple. Ce rendez-vous créé par Sophie Amri et Barbara van Huffel il y a 6 ans, prend tout son sens alors même que les jeunes artistes ont été particulièrement exposés aux conséquences de la crise qui ralentit les parcours d’insertion. L’objectif de cette finale publique est d’impliquer le public dans l’émergence chorégraphique. À l’issue de 2h de performances qui permet d’avoir un aperçu de la jeune création chorégraphique dans plusieurs disciplines, le public pourra également voter et décerner son prix. Par ailleurs, le lauréat du Grand Prix Sobanova bénéficiera non seulement d’un financement, mais aussi d’un accompagnement personnalisé de l’association sur la saison suivante. Chaque membre du jury décernera également son prix proposant ainsi un accompagnement sur mesure au talent de son choix. Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris Contact : https://weez.li/PCWAYE7P 0183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/PCWAYE7P

© Tous droits réservés Sobanova Dance Awards #6

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Carreau du Temple Adresse 2 rue Perrée Ville Paris lieuville Le Carreau du Temple Paris Departement Paris

Le Carreau du Temple Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Sobanova Dance Awards #6 Le Carreau du Temple 2022-06-10 was last modified: by Sobanova Dance Awards #6 Le Carreau du Temple Le Carreau du Temple 10 juin 2022 Le Carreau du Temple Paris Paris

Paris Paris