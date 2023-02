SOAN + BAZAR BELLAMY RIO GRANDE, 18 février 2023, MONTAUBAN.

SOAN + BAZAR BELLAMY RIO GRANDE. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 21:00 (2023-02-18 au ). Tarif : 15.8 à 15.8 euros.

SOAN Il est toujours difficile de résumer un artiste ou son art par des mots, surtout lorsque celui-ci prend plaisir à ne jamais être là où on l’attend. On pourrait se pencher sur l’éventail de ses pairs lui accordant leur reconnaissance et, même si là encore Soan brouille les pistes, il demeure une constante. De Jean Corti (Accordéoniste de Brel) à Rachid Taha en passant par les Têtes Raides, pas besoin d’étiquette, on aime ou on déteste mais dans l’ensemble on respecte surtout. Car sous des airs désinvoltes et l’attitude d’un caillou dans ta chaussure, Soan c’est l’auteur, le compositeur, l’arrangeur, le mix et la vie de son travail et cela se vérifie sur scène. Alors si vous le détestez d’avance, méfiez-vous, car des bars de quartier aux grands festivals, on le croise partout, il fait ce qu’il aime et assume ce qu’il est. Ah oui, j’oubliais le lendemain, on a pu le croiser à DownTown LA où il s’est fait mannequin d’un jour pour Fatale Design, la marque de Jessica Louise et Fat Mike du groupe NOFX ! Bref Soan Ça s’écoute. Bazar Bellamy Réunis autour de Monsieur Georges (ex-Lagony), les Bazar Bellamy ont choisi de conjuguer la puissance de l’électricité à la richesse du langage. Ou quand Maupassant et Rudyard Kipling rencontrent le Rock. Et quand le Rock rencontre la littérature, il en ressort un album énergique et mélodique, en phase avec les espoirs et les doutes de la génération X au travers de textes ancrés dans ce début de 21e siècle. Soan Soan

RIO GRANDE MONTAUBAN 3, rue Ferdinand Buisson Tarn-et-Garonne

