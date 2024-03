So What Plages musicales Labenne, vendredi 16 août 2024.

So What Plages musicales Labenne Landes

Concert du vendredi soir des plages musicales !

Rendez-vous à 19h sur l’esplanade de la plage.

Composé par des jeunes musiciens adeptes de mélodies pop sucrées, vous apprécierez particulièrement leurs reprises incroyables des Kings Of Léon ou encore des Beatles de ce combo pop/rock de So What?.

Programmé par LMA.

Début : 2024-08-16 19:00:00

fin : 2024-08-16 21:00:00

Esplanade de la plage

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine culture@ville-labenne.fr

