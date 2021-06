Aubagne Les deux font la bière Aubagne, Bouches-du-Rhône So What Les deux font la bière Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône

So What Les deux font la bière, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Aubagne. So What

Les deux font la bière, le samedi 24 juillet à 19:30

Ils nous font le plaisir de revenir pour le 1er concert de reprise de l’année : rendez-vous le samedi 24 juillet à partir de 19h30 pour vibrer au son des cuivres du groupe So What Marseille ! 6 musiciens et une chanteuse qui vous feront revivre les standards de la Soul, du Rythm&Blues et du Funk. Au répertoire : Stevie Wonder, Earth Wind & Fire, Commodores, Wild Cherry, Stretch, Doobie Brothers, Otis Redding, Wilson Pickett, Sam & Dave, Ray Charles, Marvin Gaye, James Brown – Fred Wesley, Ronny Jordan, Joe Zawinul, Incognito, Average white Band, Brand New Heavies, The Cruisaders, Pharrell Williams, Grover Washington Jr, Toto, Al Green, Bill Withers, Al Hamilton,… Rendez-vous à partir de 19H30 à la Brasserie LES DEUX FONT LA BIERE – Restauration sur place assurée – Pas de réservation – Entrée libre

Entrée libre

♫SOUL FUNK♫ Les deux font la bière 6, avenue des Caniers 13400 Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T19:30:00 2021-07-24T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Les deux font la bière Adresse 6, avenue des Caniers 13400 Aubagne Ville Aubagne lieuville Les deux font la bière Aubagne