So What! L’Artea, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Carnoux-en-Provence. So What!

L’Artea, le jeudi 1 juillet à 20:30

SO WHAT ! actif sur les scènes marseillaises et de sa région, est composé de 7 musiciens réunis autour d’une passion commune : revisiter les grands standards de la Soul et du Funk. Cette fusion donne une musique dont les fondements sont identiques à ceux du Jazz : chants, cuivres, solos,… le tout soutenu par une solide section rythmique. Concert Gratuit en extérieur. Théâtre de Verdure de l’Artéa.

Entrée libre

♫SOUL FUNK♫ L’Artea Rue du Cardinal Lavigerie, 13470 Carnoux-en-Provence Carnoux-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T20:30:00 2021-07-01T22:30:00

