Marseille Bateau L'ilienne Bouches-du-Rhône, Marseille So What! Bateau L’ilienne Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

So What! Bateau L’ilienne, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Marseille. So What!

Bateau L’ilienne, le mercredi 14 juillet à 20:30

Sunset, musique live et apéro sur l’eau Pour ce nouvel événement, Croisières Marseille Calanques vous embarque à bord de l’Ilienne pour célébrer le 14 juillet en grande pompe Après plusieurs mois sans animations ni rassemblement, nous vous proposons de fêter le retour à la vie, l’été et la fête nationale en musique ! Pour vous faire danser, le groupe So What Marseille sera présent sur le pont avec ses reprises aux sonorités éclectiques Pour vous restaurer, place aux as du fourneau du restaurant Il Cuoco Au programme 20h30 : Embarquement au Mucem puis découverte de la baie de Marseille au coucher de soleil 22h15 : BEST SPOT EN MER pour admirer au plus près le feu d’artifices au coeur du Vieux-Port Adulte : 70 € + coupe de champagne offerte Restauration et boissons : Paiement uniquement par CB

70€

♫SOUL FUNK♫ Bateau L’ilienne quai des Belges 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T20:30:00 2021-07-14T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Étiquettes évènement : Autres Lieu Bateau L'ilienne Adresse quai des Belges 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Bateau L'ilienne Marseille