Présentée dans un espace appelé la vitrine, l’exposition _So Solo_ déploie la métaphore d’une intimité publique, amputée de son objet et façonnée par un dispositif scopique. A la différence de l’aquarium dans lequel le poisson bute, les regardeur·ses peuvent pénétrer l’objet de leur voyeurisme. Elen Hallégouët (France, 1991) est lauréate de la Résidence C&D, résidence de création de la Fondation Culture & Diversité et de la Cité internationale des arts.

Du 6 au 16 avril 2022 Visible tous les jours Vitrine de la Cité internationale des arts Entrée libre (et sur rendez-vous à l’adresse sfrappier@fmlcd.org)

2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T19:00:00;2022-04-07T10:00:00 2022-04-07T19:00:00;2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T19:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T19:00:00;2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T19:00:00;2022-04-11T10:00:00 2022-04-11T19:00:00;2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T19:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T19:00:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T19:00:00

