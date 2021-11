La Roche-sur-Yon Le Grand R - Salle du Manège La Roche-sur-Yon, Vendée So Schnell / De Dominique Bagouet | Catherine Legrand Le Grand R – Salle du Manège La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

So Schnell ———- ### De Dominique Bagouet | Catherine Legrand **Trente ans après sa disparition, Catherine Legrand recrée l’un des chefs-d’oeuvre du chorégraphe Dominique Bagouet. Un bijou d’écriture chorégraphique.** Catherine Legrand était l’une des interprètes emblématiques de Dominique Bagouet. Elle recrée cette pièce avec douze interprètes dont certains anciens danseurs du chorégraphe parti trop tôt en 1992. Catherine Legrand écarte la scénographie d’origine pour privilégier une création lumière moderne et vivante signée par le grand éclairagiste Begoña Garcia Navas, complice de Philippe Decouflé. L’univers sonore reste fortement baigné par les airs de la Cantate BWV26 de Jean-Sébastien Bach et par des touches de musique contemporaine. Pionnier de la nouvelle danse française, Dominique Bagouet a laissé une trace fulgurante et indélébile. So Schnell (« si rapide » en allemand) est l’une de- ses dernières pièces créées pour l’ouverture de l’Opéra Berlioz / Le Corum à Montpellier en 1990 puis présentée à l’Opéra de Paris deux mois avant la disparition de l’artiste. Son urgence chorégraphique pétrit une danse acharnée, vive, têtue, joueuse, enragée, fluide, tenace.

