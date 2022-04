So Sassy – The Sassy Swingers Centre culturel du Val de Vray Saint-Saturnin Catégories d’évènement: Saint-Saturnin

**Spectacle tout public – Durée : 1 h 20** **BILLETTERIE** 02 43 25 33 00 – [valdevray.wixsite.com/centreculturel/billetterie](https://valdevray.wixsite.com/centreculturel/billetterie) Si vous aimez quand ça swingue, vous allez adorer ce sextet enthousiaste et impertinent. Empreint d’humour, le show des Sassy Swingers fait voyager son public jusqu’à la Nouvelle-Orléans. Dans un style délicieusement rétro, une batterie d’instruments acoustiques et insolites accompagne la pétillante chanteuse. Irrésistible et contagieux ! [TEASER DU SPECTACLE](https://youtu.be/LXy2UzH1DaI) ### À PROPOS DES ARTISTES “So Sassy” est le 3e album des Sassy Swingers, cinq musiciens réunis autour de la chanteuse nantaise Sandrine Arnaud. Cet opus est l’aboutissement d’une tournée européenne où rencontres et partage ont nourri la force créatrice du groupe. _Mentions obligatoires et distribution sur_ [_thesassyswingers.com_](https://www.thesassyswingers.com/) ### TOURNEE REGIONALE DES ARTISTES DES PAYS DE LA LOIRE Les Pays de la Loire abritent des artistes de qualité et une grande diversité de création, comme en témoigne la programmation 100% ligérienne de la Tournée régionale, à découvrir dans 20 communes rurales du territoire. _Tournée initiée par la Région des Pays de la Loire dans le cadre de son Plan de relance._ Plus d’infos sur [culture.paysdelaloire.fr](https://culture.paysdelaloire.fr)

TARIF PLEIN 12 € / TARIF RÉDUIT 6 € (- de 18 ans, groupe + de 10 personnes, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes en situation de handicap) / GRATUIT – de 6 ans

Concert proposé dans le cadre de la Tournée régionale des artistes des Pays de la Loire organisée par la Région. Centre culturel du Val de Vray Rue de l’Église 72650 SAINT-SATURNIN Saint-Saturnin Sarthe

