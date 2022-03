So Ruff, So Tuff #2 Marseille 15e Arrondissement Marseille 15e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

So Ruff, So Tuff #2 Ateliers Jeanne Barret 5 Bd Sévigné Marseille 15e Arrondissement

2022-03-19 22:30:00 – 2022-03-19 04:30:00

Dans le cadre du Festival Sonic Protest Programmaton musicale aux Ateliers Jenna Barrret https://www.jeannebarret.com/event-so-ruff-so-tuff-2 > Florentino / Manchester

> King doudou / Lyon

> Ddoucesœur / Marseille

> Ragazza xxi b2b acabesitos / Paris – Mexico



Ateliers Jeanne Barret 5 Bd Sévigné Marseille 15e Arrondissement

