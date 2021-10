SO RUFF, SO TUFF #1 ___YAO BOBBY & SIMON GRAB / LIVE HIPHOP XP: JUDAAH, MYSTIQUE, Ntn, BRAG Jeanne Barret, 16 octobre 2021, Marseille.

YAO BOBBY & SIMON GRAB // LIVE HIP HOP EXPERIMENTAL, LAVALAVA RECORDS, TOGO / SWITZERLAND Ntn / FEW CRACKLES, GLASGOW // JUDAAH / BROTHERS FROM DIFFERENT MOTHERS // MYSTIQUE // BRAG, MARSEILLE ☆ BILLETTERIE EN LIGNE SEULEMENT ☆ Yao Bobby & Simon Grab Leur live est une forme très brute et improvisée de hip-hop expérimental. ‘Freeform Rap and Noise’. Le rappeur et militant politique togolais Yao Bobby collabore avec le noisemaker suisse Simon Grab. Une bataille sonore intense, entre des rimes énergiques lancées et des pulsations de basse électronique brute produites à base de feedbacks analogiques. [https://lavalavarecords.bandcamp.com](https://lavalavarecords.bandcamp.com) [https://vimeo.com/540573291/6c628a973c](https://vimeo.com/540573291/6c628a973c) [https://yaobobby.simongrab](https://yaobobby.simongrab) Judaah Si BFDM s’est révélé comme l’un des labels Français les plus excitants de ces trois dernières années, balayant le statu quo du monde house et techno avec humour et ironie, c’est indéniablement grâce à son hyperactif capitaine et frère supérieur Judaah. Menant sa barque comme nul autre, le patron de label anciennement basé à Lyon désormais relocalisé à Marseille a été l’un des éléments clés de la nouvelle vague de talents qui a déferlé dans le Rhône et ses environs, rassemblant autour de lui un petit groupe de producteurs et DJs sur la même longueur d’onde, tous mus par un certain sens de la fraternité et un désir commun d’apporter leur pierre à l’édifice du renouveau de la scène underground. [https://soundcloud.com/trax-magazine/trax413-judaa](https://soundcloud.com/trax-magazine/trax413-judaa)… [https://bfdm.bandcamp.com/](https://bfdm.bandcamp.com/) Mystique Basée à Marseille et « collée au riddim », Mystique active et en peu de temps et devenue une dj qui distribue les cadences et les rafales avec science et précision. Son radar scrute les moindres rythmes afro-caraïbéen & latino, et elle les partage de deux manières : elle agite et soulève les dancefloors avec ses sélections percutantes, et/ou diffuse sur les ondes des radios Rinse et Ola les évolutions et révolutions dancehall ou reggaeton pour notre plus grand plaisir. [https://rinse.fr/podcasts/mystique-murda-on-the-da](https://rinse.fr/podcasts/mystique-murda-on-the-da)… Ntn Ntn (Few Crackles / FR) : Basé entre Glasgow et Marseille, le label Few Crackles propose des sorties risquées où se mélangent expérimental et influences dub. En tant que dj, Ntn (membre fondateur du label) est plus animé par un sens de la fête contagieux : inspiré par tout ce que la dance music et l’underground a pu proposer d’excitant ces dernières décennies, des sentiers obscurs allant de Detroit au UK Garage en passant par le dancehall ou la jungle . [https://fewcrackles.bandcamp.com/](https://fewcrackles.bandcamp.com/) Brag Rémi Bragard aime les aventures sonores et les espaces intermédiaires, il est le programmateur des soirées So Ruff, So Tuff avec l’aide de Judaah. Dj tout-terrain habitué des fêtes improvisées et souvent agitateur dans les festivals de cinéma, de poésie et parfois même d’art contemporain, il prépare ses sélections avec dévouement et curiosité pour mieux rebondir et faire rebondir. [https://www.lyl.live/episode/remi-bragard](https://www.lyl.live/episode/remi-bragard)

Jeanne Barret Boulevard Sévigné, 13015 Marseille Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône



