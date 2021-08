Paris Petit Bain île de France, Paris So Punkfiction, le Très Bon Marché Petit Bain Paris Catégories d’évènement: île de France

Petit Bain cherchait quelqu’un pour organiser un dimanche paresseux, forcément ils ont pensé à nous/vous (on a la réputation que l’on mérite). On vous a donc concocté un dimanche bien chill avec les copains/copines ! Des ateliers pour enfants, projections de film, concert, djeux set, marché… Il y en aura pour tout le monde ! Avec pleeeeins de lots à gagner ! (Merci les partenaires) Et tout ça gratos (avec pass sanitaire) ! Atelier pour enfant avec Chester et Beuh de Kronik : 14h Peinture sur pochettes de disques : Dans un environnement chaloupé et chaleureux, confiez en toute quiétude vos enfants à Beuh, ils réaliseront les pictures disc de leurs rêves qui ravivront les murs de votre salon, rendant jaloux tous les journalistes de Modes et Travaux et Marie Claire réunis. Dans cet atelier de loisir créatif, vos enfants apprendront la magie des couleurs grâce à la peinture. Et si, en plus, vous croyez aux miracles, peut-être même qu’ils ne tâcheront pas leurs vêtements. 15h Pop-up : Yolo jeune kid, deviens le temps d’un battement d’ailes l’organisateur ou l’organisatrice d’un concert ! En créant ton pop-up, tu redonnes vie à un moment musical et graphique qui manque beaucoup en ce moment ; demande à tes parents ! Découpes aux ciseaux, coloriage et collage seront au programme. Ramène ta crête ! Jeune kid ! Exposants (d’autres à suivre) : – Méli photographie : http://meliphotographie.com/ https://www.facebook.com/meliphotographe LA photographe des Live Reports Punkfiction proposera pas mal de ses clichés concerts de Tim Armstrong à Schultz en passant par Union Jack et les Slackers. – Juli Création : https://www.facebook.com/juli.creation Tabliers Pinup, Sacs/oreillers cubis, Barbamasks, portes cartes K7 et moult surprises sur son stand. – Fanzinarium : https://www.fanzinarium.fr/ https://www.facebook.com/fanzinarium Bibliothèque magique parisienne en charge de la collecte, de la conservation, du catalogage et la mise à disposition des fanzines de toutes les scènes ! Rien que ça ! Quelques exemplaires en consultation et à la vente. – Kronik : https://www.facebook.com/kronikomiks Le collectif d’artiste à l’humour noir et corrosif vient de sortir son 17ème numéro (rien que ça). Bêtises et calembours au programme (comme toujours). Projection : La Communauté de la Grotte Chaude https://www.facebook.com/LaCommunauteDeLaGrotteChaude Projections de films fous et diffuseurs de bonne ambiance deux jeudis par mois. Concert : À venir Djeux set : https://www.facebook.com/punkfictionwebzine 3 bonnes raisons d’y assister : 1) Du bon Punk rock (et dérivés) proposé par Punkfiction 2) Des jeux et du fun Made by Télé 7 Punk 3) Plein de lots à gagner ! Événements -> Brocante / Marché Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013 Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain Événements -> Brocante / Marché

