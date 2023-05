So ouatte « A ray of sun » Le Baiser Salé, 18 juin 2023, Paris.

Le dimanche 18 juin 2023

de 16h30 à 18h30

.Tout public. payant Tarif sur place : 20 EUR Tarif web : 18 EUR

Le #JazzVocalDuDimanche, votre nouveau rendez-vous du dimanche pour découvrir la crème du jazz vocal parisien !

Audrey Thirot voix/compos, Robin Nitram guitare

« À la manière d’une Norah Jones, la voix d’Audrey est douce comme une caresse, mais elle sait aussi aller chercher d’autres registres. Quant à Robin, son talent de guitariste est évident ! Allez-y, vous passerez un moment jazz tout sauf conventionnel. » Michel P.

« Une passion commune et flamboyante pour la musique ! » Béanimes

« Avec classe et savoir-faire professionnel chacun démontre des qualités hors normes mais c’est par leur complicité non feinte que ce propage la joie d’être à bord, un petit moment avec eux. Sincèrement, depuis ‘Tuck and Patti’ je n’avais pas entendu un duo aussi bien assorti. Je remonte à bord quand ils veulent ! » Eric S., du blog Osons la guitare jazz

Duo de jazz formé en 2016 par la chanteuse Audrey Thirot et le guitariste Robin Nitram, il laisse la part belle à l’improvisation et au ressenti du moment.

« A Ray of Sun », sa dernière création allie compositions et standards de jazz revisités avec des paroles polyglottes en 6 langues… Que vous soyez fan de jazz traditionnel ou que vous cherchiez à découvrir de nouveaux horizons musicaux, So Ouatte est définitivement un duo à écouter de près. Leur passion pour la musique et leur talent instrumental sont palpables dans leurs performances uniques et énergique, alors laissez-vous surprendre !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

SO OUATTE « A RAY OF SUN »