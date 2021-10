Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques So Lune Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

So Lune Anglet, 28 octobre 2021, Anglet. So Lune 2021-10-28 20:30:00 – 2021-10-28 Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons

Anglet Pyrénées-Atlantiques Eclosion d’une complicité musicale entre un frère et une sœur, So Lune allie le jeu sensible de l’acoustique aux battements des machines. Eclosion d’une complicité musicale entre un frère et une sœur, So Lune allie le jeu sensible de l’acoustique aux battements des machines. +33 5 59 58 35 60 Eclosion d’une complicité musicale entre un frère et une sœur, So Lune allie le jeu sensible de l’acoustique aux battements des machines. Ville d’Anglet dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Ville Anglet lieuville 43.48358#-1.51928