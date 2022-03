So Locaux #4 Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Belfort Territoire-de-Belfort Belfort Territoire de Belfort Belfort Tourisme propose des animations pendant les vacances de printemps du 18 au 22 avril 2022. Lundi 18 avril : Rendez-vous pour une chasse aux œufs de Pâques sous forme de jeu de piste. Répondez en famille à 10 questions sur l’histoire du Territoire de Belfort pour remporter des chocolats et tenter de gagner un repas dans un restaurant belfortain.

Mardi 19 avril :Toute la journée, redécouvrez le plaisir des jeux d’antan grâce à Aristogame.

Mercredi 20 avril : Saviez-vous qu’il existe à Belfort un musée de la mécanographie ? Carole, notre guide conférencière vous guidera à travers l’Histoire du Territoire de Belfort.

Jeudi 21 : Retrouvez nos exposants locaux sur le parvis de l’office de Tourisme pour un marché et un gouter à l’ancienne !

Gaufres et confitures du musée agricole de Botans, bar à jus artisanaux par la ferme la Palouse, ou encore biscuits aux saveurs d’autrefois par Ice Roll & gourmandises. Il y en aura pour tous les gouts !

