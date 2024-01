So’ Les Disquaires Paris, dimanche 14 janvier 2024.

Le dimanche 14 janvier 2024

de 16h00 à 18h00

.Tout public. payant PAF : 5 EUR

Baignée dès sa plus tendre enfance dans les eaux pures du Moulin où elle vit encore et dans l’imaginaire des eaux troubles de Brookling d’où elle tire aussi pour moitié ses origines, So’, chanteuse à l’univers atypique nous ramène le meilleur de ses deux mondes. Ses racines musicales aux effluves uniques de Loire et d’East River, torréfiées et broyées avec brio dans sa loop RC-505, révèlent les essences de sa lignée afro-américaine bien imbibée d’une néo-spirtualité post-moderne, bienveillante et écologique, que distille sa voix suave et chaude dans son style propre qu’on pourrait facilement qualifier d’Urban Néo-Spiritual.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

