So La Lune LE METRONUM, 29 avril 2023, TOULOUSE.

So La Lune LE METRONUM. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 20:30 (2023-04-28 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

EUTERPE PROMOTION (L.3-20-502) en accord avec PLAY TWO présente : ce concert. Comme un astre qui ne brille qu’une fois plongé dans l’obscurité, So La Lune émerge dans le rap français à la manière d’une planète noire, une étoile montante dont se dégage un flow et une lumière inédite, à la fois éléctrique et organique. Un éclairage unique, entresatellite et réverbère, sur la ville et ses rues dont ilchronique les milles vies. Tout autant chat de gouttière que macadam cow-boysolitaire, So La Lune 22 ans, choisit aujourd’hui de continuer son parcours avec la sortie de Theia, un nouvel EP où il dévoile son rap clair-obscur. Mélancolique et entêtant, aussi maîtrisé que passionné,le rappeur se fait chanteur, pour conter ses chapitres d’animal nocturne dont les aventures se suivent et ne se ressemblent pas. Il parait que « Lorsque le Sage pointe la Lune, l’idiot regarde le doigt ». En plus de la regarder, il s’agirait maintenant de l’écouter. La nuit est encore jeune Réservations PMR : 05.34.31.10.00 So La Lune

LE METRONUM TOULOUSE 2 Rond-Point Mme de Mondonville Haute-Garonne

Réservations PMR : 05.34.31.10.00

