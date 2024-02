So La Lune Rocher de Palmer Cenon, jeudi 11 avril 2024.

So La Lune So La Lune se fait remarquer dès 2019 avec la sortie de son premier EP Tsuki qui suscite la curiosité des plus fins auditeurs de rap. Jeudi 11 avril, 21h30 Rocher de Palmer Tarif unique: 36€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T21:30:00+02:00 – 2024-04-11T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-11T21:30:00+02:00 – 2024-04-11T23:30:00+02:00

C’est avec la sortie consécutive de 7 projets d’EPS (Théia, Satellite Naturel, Orbite, Apollo 11 et 1ère, 2ème et 3ème Faille) qu’il viendra affirmer son identité.En mai 2022, So La Lune dévoile son premier projet Fissure de vie.

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/so.la.lune/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

rocher de palmer cenon