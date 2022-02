So La Lune Makeda, 7 mai 2022, Marseille.

So La Lune

Makeda, le samedi 7 mai à 19:30

La SAS Concerts en accord avec Play Two présente : ▶︎ So La Lune ▶︎ Samedi 7 mai 2022 ▶︎ Le Makeda ▶︎ Billetterie : [https://bit.ly/so-la-lune-marseille](https://bit.ly/so-la-lune-marseille) Comme un astre qui ne brille qu’une fois plongé dans l’obscurité, So La Lune émerge dans le rap français à la manière d’une planète noire, une étoile montante dont se dégage un flow et une lumière inédite, à la fois éléctrique et organique. Un éclairage unique, entre satellite et réverbère, sur la ville et ses rues dont il chronique les milles vies. Saisi par un désir d’écriture dès le plus jeune âge, le natif de Lyon s’est tout d’abord fait une oreille au contact du rap local, écoutant Casus Belli et Enfant Sauvage, en parallèle de figures comme Rohff et Booba. De chambres sonorisées aux studios improvisés, So La Lune aiguise alors son flow et sa plume, pour ajouter à son style les éléments qui font la différence. C’est finalement après quelques années passées dans l’Océan indien, sur l’ « Ile de La Lune » (Comores), dont il tire ses origines, que l’évidence s’impose. Elle éclate, même, comme cette fameuse Lune, totale et souveraine, à la face du jeune homme. Il en tirera son nom, comme une évidence, en hommage à celle qui ne le quitte jamais. Tout autant chat de gouttière que macadam cow-boy solitaire, So La Lune 22 ans, choisit aujourd’hui de continuer son parcours avec la sortie de Theia, un nouvel EP où il dévoile son rap clair-obscur. Mélancolique et entêtant, aussi maîtrisé que passionné, le rappeur se fait chanteur, pour conter ses chapitres d’animal nocturne dont les aventures se suivent et ne se ressemblent pas. Il parait que « Lorsque le Sage pointe la Lune, l’idiot regarde le doigt ». En plus de la regarder, il s’agirait maintenant de l’écouter. La nuit est encore jeune. En vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=pxWhfTLaUrc](https://www.youtube.com/watch?v=pxWhfTLaUrc) ► PASS SANITAIRE ⚠️ Le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée de cet événement. ⚠️ Vous sera demandé : ? une attestation de vaccination complète (2 doses ou 1 pour les personnes ayant auparavant contracté la maladie) datant de plus de 7 jours ? ou un test PCR ou antigénique de moins de 72h ? ou un certificat de rétablissement de la Covid-19 d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois Pour plus d’informations à ce sujet : gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire ⚠️ A l’entrée le contrôle se fera uniquement par QR code via support papier ou numérique. Pensez à vous munir de votre carte d’identité.

22€ en pré-vente + 1€ d’adhésion annuelle

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



